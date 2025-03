Angela Melillo, le rivalità a ‘Ne vedremo delle belle’: il retroscena a ‘La volta buona’

(Adnkronos) –

Angela Melillo, protagonista del nuovo show di Carlo Conti ‘Ne vedremo delle belle’, è stata ospite oggi a ‘La volta buona’ e ha svelato alcuni retroscena sulle altre showgirl. Senza peli sulla lingua, Angela confessa: “Una prima donna mi ha messo in ultima fila perché sono brava e bionda”.

Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe e Angela Melillo sono le 10 showgirl protagoniste del nuovo show-talent di Rai 1.

Nel salotto di Caterina Balivo, Angela Melillo ha parlato della rivalità e della competizione tra le donne. In studio, anche il costumista Giovanni Ciacci che ha incalzato la showgirl: “C’è stata una prima donna che ti ha messo in ultima fila perché bionda?”. “È vero, è successo e a me è dispiaciuto molto”, ha replicato la Melillo, senza svelare tuttavia il nome. “Fanno le amiche ma in realtà, si odiano tutte”, ha concluso il costumista, svelando che la verità si scoprirà nel corso delle puntate.

Le 10 showgirl hanno fatto discutere anche a Domenica In, nel corso della puntata andata in onda ieri, domenica 23 marzo. Nello studio di Mara Venier, si è creato il caos quando Valeria Marini ha voluto cantare ‘Pelle diamente’ di Marcella Bella. Un karaoke che è sfuggito di mano: improvvisamente si sono alzate tutte le altre showgirl per tentare di ‘rubare’ la scena alla Marini.

Un atteggiamento che non è sfuggito sui social: “Adriana che fa l’occhiolino alla telecamera, Patrizia che si spoglia e balla come mia zia, Pamela che si mette davanti a tutte per impallarle. POESIA!”, ha commentato un utente.