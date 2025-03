Berrettini-Bergs al Miami Open: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Al Miami Open 2025 tocca di nuovo a Matteo Berrettini. Oggi, lunedì 24 marzo, l’azzurro torna in campo nel terzo turno del torneo per affrontare il belga Zizou Bergs (numero 51 del ranking Atp). Sfida inedita tra i due, che non si sono mai affrontati in carriera.

Matteo Berrettini arriva alla sfida contro Zizou Bergs dopo il bel successo nel secondo turno del torneo contro il francese

Hugo Gaston

(eliminato in tre set, 4-6 6-3 6-3). Nel turno precedente, il belga ha invece regolato Rublev in due set (7-5 6-4). Il match inizierà non prima delle 19:30 italiane.

Il match tra Matteo Berrettini e Zizou Bergs sarà trasmesso in diretta sui canali di Sky Sport. Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis saranno i canali di riferimento, ma la sfida sarà visibile anche in streaming su Sky Go e Now.