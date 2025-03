Dzeko, infortunio choc: la foto sui social. E Balotelli se la ride…

(Adnkronos) – Infortunio terribile per Edin Dzeko in nazionale. L’ex attaccante di Inter e Roma, oggi al Fenerbahce, ha rimediato un calcio al volto involontario da Popescu, durante l’ultima partita del girone di qualificazione ai Mondiali tra Bosnia e Romania. Il centravanti è stato costretto a uscire dal campo a fine primo tempo e ha poi mostrato sui social le sue condizioni.

Su Instagram, Dzeko ha pubblicato una foto molto forte, con il naso rotto incerottato ed ematomi sotto gli occhi. Poi, nello stesso post, anche gli scatti del gesso al braccio destro (rimediato in una partita del campionato turco) e il primo piano dei punti al sopracciglio sinistro, eredità di un’altra partita molto combattuta con il suo Fenerbahce. A corredo del carosello, la didascalia “All in or nothing”. Tradotto, “tutto o niente”.

Tra i vari commenti alle foto del centravanti bosniaco, anche quello dell’ex compagno di squadra al Manchester City Mario Balotelli, che ha scritto divertito: “Stai bene così” con tanto di emoji sorridenti e cuori.