La ‘maledizione di Alcaraz’: da Roma a Miami, chi batte Carlos perde al turno successivo

(Adnkronos) – La maledizione di Alcaraz colpisce ancora. Il tennista spagnolo, attuale numero 3 del ranking, è uno dei più forti al mondo ma non sta vivendo un bel periodo in campo. Tuttavia, una statistica curiosa dice che chi lo elimina da un torneo poi perde al turno successivo. È successo per esempio a David Goffin, giustiziere di Carlos nel secondo turno del Miami Open in corso, ma buttato fuori nel terzo turno da Brandon Nakashima.

La “maledizione di Alcaraz”, com’è già stata ribattezzata da tanti tifosi sui social, ha già colpito diversi tennisti del circuito. Partendo per esempio dal 2023, Alcaraz era stato battuto da Fabian Marozsan (allora numero 135 del ranking) al terzo turno degli Internazionali di Roma. L’ungherese, sorpresa del torneo, aveva però perso al turno successivo. Qualcosa di simile qualche settimana dopo, con Alcaraz eliminato da Safiullin al terzo turno di Parigi-Bercy. Il russo era stato poi buttato fuori dal torneo agli ottavi di finale.

Andando poi al 2024, a Cincinnati Alcaraz era stato eliminato da Monfils al terzo terzo turno, cedendo agli ottavi contro Holger Rune. E ancora, agli Us Open 2024, Van de Zandschulp aveva battuto lo spagnolo al secondo turno, salutando lo Slam americano al terzo turno dopo il match perso contro Jack Draper.