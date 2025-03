Roma, Gasperini prossimo allenatore? Lui apre: “Sarebbe un orgoglio”

(Adnkronos) – Gian Piero Gasperini è uno dei candidati alla panchina della Roma. L’allenatore dell’Atalanta ha già annunciato che non rinnoverà il suo contratto con i bergamaschi, in scadenza nel 2026, ma potrebbe dire addio già al termine della stagione. Claudio Ranieri, ora alla guida dei giallorossi ma che dal prossimo anno inizierà la sua carriera da dirigente proprio a Trigoria, sta valutando le opzioni per regalare alla Roma il miglior allenatore possibile.

L’obiettivo è riportare i giallorossi a lottare per posizioni di vertice, dopo un anno in chiaroscuro. E oggi Ranieri ha incassato l’apertura proprio di Gasperini: “A chi non piacerebbe allenare la Roma? È una grande piazza, straordinaria e ha un pubblico eccezionale. Sarebbe motivo di orgoglio”, ha detto al Coni il tecnico della Dea, a margine della consegna del Premio Enzo Bearzot.