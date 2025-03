Usa, Parrini (Pd): “Lilly Italia caso esemplare di azienda che investe in Italia”

(Adnkronos) – “L’Europa è in una fase molto complicata, ma anche ricca di opportunità nella sua storia, lo scenario globale è in rapido mutamento, bisogna, come ha detto Draghi nel suo rapporto pubblicato a settembre, aumentare la sicurezza strategica e diminuire le dipendenze ed è importante stabilire sinergie con chi può fare, nel nostro Paese, investimenti innovativi ad alto valore aggiunto che fanno crescere l’economia e la nostra comunità, danno posti di lavoro, garantiscono export”. Così il senatore Dario Parrini intervenendo all’incontro ‘Le autonomie strategiche nel nuovo scenario globale’, ospitato oggi nella sede di Lilly Italia a Sesto Fiorentino, che vede la partecipazione di rappresentanti istituzionali europeo, nazionale e regionale e della Console Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze Daniela Ballard. Tema centrale dell’incontro le autonomie strategiche nel nuovo scenario globale, che non equivalgono a chiusura, ma a una maggiore capacità di fare sinergie strutturate per guidare scelte e reazioni, attraverso il dialogo con partner di fiducia, come da sempre lo sono le aziende americane impegnate sul territorio italiano e le aziende italiane impegnate in Usa.

“Il caso di Lilly Italia da questo punto di vista è esemplare – ha continuato Parrini – Non possiamo negare che guardiamo con preoccupazione agli annunci, alle scelte già fatte, in parte, dall’amministrazione Trump sui dazi. Per fortuna, questa svolta verso un approccio più unilaterale ai rapporti economici, che credo sia molto dannosa, non comprende le scelte e le strategie di investimento come quelle che fanno le aziende americane che investono in Italia. E’ un messaggio di apertura e contro i muri, un messaggio importante”.