Mamma record in Germania, a 66 anni partorisce il decimo figlio

(Adnkronos) –

A 66 anni ha dato alla luce il suo decimo figlio, Phillip, 3,550 grammi per 50 centimetri, nato mercoledì scorso con parto cesareo. “Sta molto bene, i suoi valori sono ottimali”, assicura la mamma ai giornalisti. La donna è stata seguita dal professore Wolfgang Henrich, direttore del Dipartimento di Ostetricia e dalla sua équipe interdisciplinare dell’Ospedale universitario Charité di Berlino durante la gravidanza e il parto cesareo, eseguito a 37 settimane.

Secondo la Bild, che ha visto la mamma nella clinica Virchow, Alexandra ha avuto otto dei suoi dieci figli dopo i 53 anni. “L’età e l’elevato numero di parti cesarei – otto – sono una rarità assoluta in ostetricia e hanno rappresentato una sfida”, afferma Henrich. “Grazie alla sua costituzione fisica particolarmente buona e al suo equilibrio mentale, la signora Hildebrandt ha affrontato bene la gravidanza. L’operazione si è svolta senza complicazioni”.

I rischi maggiori per la madre erano rappresentati dai problemi cardiovascolari e dalle aderenze conseguenza dei sette precedenti parti cesarei. Hildebrandt aveva precedentemente dato alla luce i gemelli Elisabeth e Maximilian che ora hanno 12 anni, Alexandra 10, Leopold 8, Anna 7, Maria 4 e Katharina 2 anni. Ha poi due figli più grandi, nati nel 1979 (Svetlana, 45 anni, medico) e nel 1989 (Artjom, 36 anni, diplomatico).

La neomamma si è detta felicissima della sua famiglia numerosa e ha detto di voler incoraggiare gli altri a fare più figli. La donna non ha avuto bisogno di alcuna forma di assistenza medico-riproduttiva per questa decima gravidanza, ha assicurato rispondendo ad una domanda di Bild: “Mangio sano, nuoto regolarmente un’ora e corro per due ore, non fumo, non bevo e non ho mai usato contraccettivi”.

“E’ la gravidanza della mamma più in avanti con l’età che io abbia seguito al Charité”, ha spiegato Heinrich, che ha praticato a Hildebrandt anch i precedenti cesarei. “E’ stata una gravidanza senza complicazioni”.

“Perché un decimo figlio?”, “perché no, se posso?”. “È bello quando ci si siede tutti intorno a un grande tavolo in sala da pranzo”. Hildebrandt e suo marito, l’ex deputato della Cdu Daniel Dormann, 59 anni, hanno appena preso casa a Berlino-Zehlendorf. “Lì, tutti i bambini avranno la loro stanza”, assicura.