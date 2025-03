Roma, operazione riuscita per Dybala: quando tornerà in campo

(Adnkronos) –

Intervento riuscito per Paulo Dybala. L’attaccante della Roma si era fermato per infortunio pochi minuti dopo il suo ingresso in campo contro il Cagliari, con gli esami dei giorni seguenti che avevano evidenziato una lesione del tendine semitendinoso della coscia sinistra e fatto supporre un lungo stop. L’argentino aveva quindi deciso di operarsi e oggi, martedì 25 marzo, il club giallorosso ha comunicato il buon esito dell’operazione.

“L’intervento chirurgico a cui si è sottoposto oggi il calciatore Paulo Dybala è perfettamente riuscito. Nei prossimi giorni Paulo comincerà la riabilitazione a Trigoria”, ha scritto la Roma in una nota sul proprio sito ufficiale.

Dybala comincerà ora l’iter riabilitativo, ma la sua stagione, a nove partite dal termine del campionato e con la Roma fuori dalle coppe, è finita. Per il rientro in campo dell’argentino se ne parlerà il prossimo agosto, con l’inizio della stagione 2025/26.