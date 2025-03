Selvaggia Lucarelli, da Fedez a Barbara D’Urso: le frecciate a ‘Obbligo o verità’

(Adnkronos) –

Selvaggia Lucarelli show. La giornalista è stata ieri, lunedì 24 marzo, ospite di Alessia Marcuzzi a ‘Obbligo o verità’, il nuovo show in onda su Rai 2. Da Fedez a Barbara D’Urso, senza peli sulla lingua Selvaggia Lucarelli ha risposto alle domande del gioco con schiettezza.

Alessia Marcuzzi ha chiesto: “A quante querele sei arrivata?”. “Tante, ma stanno diminuendo e infatti mi preoccupo: forse mi sto imborghesendo. Mah, saranno una decina”, ha replicato Selvaggia Lucarelli. “La tua querela preferita?”, ha chiesto la conduttrice. “La cito spesso, quella che fa un po’ ridere. Quel rapper (Fedez ndr) che mi ha querelato perché l’ho chiamato ‘bimbominkia’, quindi faremo un processo con gente togata che deciderà il mio destino perché ho osato dire questa parola”.

E invece una querela che le ha dato soddisfazione? “Mi ha dato molta soddisfazione vincere contro i miei hater, quel successo è un simbolo importante, hanno un valore sociale. Poi c’è Gianfranco Fini che mi aveva chiesto un sacco di soldi e invece il giudice ha detto che doveva dare lui 16mila euro a me”.

“Tu hai bellissimi rapporti con i tuoi ex”, ha detto la conduttrice e Lucarelli con ironia ha voluto fare il nome di Giuseppe Cruciani, che considera una sua ex frequentazione: “In realtà, però, non son rimasta bene con tutti i miei ex, c’è qualcuno che in radio non mi vuole mai nominare, quindi lo nomino io: Giuseppe Cruciani”.

Continua il gioco delle verità. “Stare insieme a un uomo più giovane ti fa sentire più giovane?”, ha chiesto Alessia Marcuzzi. “No, mi fa sentire più vecchia. Quando l’ho conosciuto (Lorenzo Biagiarelli ndr) avevo 41 anni e vedevo un’occasione per avere un secondo figlio, lui aveva 25 anni e non lo voleva in quel momento”, ha spiegato la giornalista.

Sui Ferragnez, Selvaggia Lucarelli ha spiegato il suo punto di vista: “Hanno creato un grande reality. Quando l’illusione cade, e cioè quando abbiamo scoperta che la coppia aveva tante crepe, che il lato imprenditoriale di Chiara Ferragni era enfatizzato, ci siamo sentiti traditi perché loro avevano creato un legame molto empatico con i follower, e questo è il grande inganno che io ho trovato interessante da raccontare”.

E su Fedez, in particolare, la Lucarelli aggiunge: “Io sono la sua certezza. Comunque fa tanto il figo ma se mi avesse dato ascolto magari qualche problema l’avrebbe evitato.”

Si passa a un altro gioco e la Lucarelli deve associare delle frasi che alcuni personaggi dello spettacolo hanno detto su di lei in passato. Occasione per lanciare una frecciatina a Barbara D’Urso: “Ci siamo riviste a Ballando con le Stelle dopo tanti anni, lei era ballerina per una notte perché non c’era altro posto: tutti i posti in giuria erano già occupati. A un certo punto le ho detto ‘quante querele siamo?’ e lei ha detto che me le meritavo tutte. Peccato per lei che un giudice ha dato ragione a me”.

E su Stefano De Martino ha rivelato: “Ho avuto l’idea di partorire un articolo dopo un paio di puntate di Affari Tuoi: ‘Stefano De Martino non funziona’. Ecco, quanto sta facendo adesso? Mi rimangio tutto”.