Stasera tutto è possibile, oggi martedì 25 marzo: ospiti e anticipazioni

(Adnkronos) – Stasera, martedì 25 marzo, torna ‘Stasera tutto è possibile’, il comedy show condotto da Stefano De Martino. L’appuntamento con l’ottava puntata è alle 21.20 su Rai 2.

Nel cast del programma: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia.

Il tema di questa nuova puntata sarà ‘Sei un mito’ e come ospiti ci saranno: Paolo Belli, Peppe Iodice, Paolo Ruffini, Aurora Leone, Flora Canto. Tra i giochi in cui dovranno cimentarsi, seguendo la sola regola di divertirsi, saranno presenti: La coppia che scoppia, Golden Step, Mimo senza fili, Rubagallina e non mancherà la mitica Stanza Inclinata.

Vincenzo De Lucia, questa settimana, vestirà i panni di Milly Carlucci. Presenti, come in ogni puntata, il Panda, mascotte del programma, animato da Francesco Garzia, e il dj Claudio Cannizzaro.