Chiara Ferragni, Tronchetti Provera al compleanno di Vittoria: la festa in famiglia

(Adnkronos) – L’amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera prosegue a gonfie vele. Il manager Pirelli, rivela Chi, ha partecipato al pranzo di famiglia organizzato domenica 23 marzo dall’imprenditrice digitale per celebrare il compleanno della secondogenita, Vittoria.

Giovanni Tronchetti Provera e Chiara Ferragni sono stati pizzicati, sorridenti e complici, dal settimanale Chi a Palazzo Parigi a Milano, dove l’imprenditrice ha organizzato un pranzo intimo per celebrare il compleanno della piccola di casa, Vittoria, nata dal matrimonio con Fedez. Tra gli invitati anche la mamma Marina Di Guardo, le sorelle Valentina e Francesca, il primogenito Leone, e alcuni amici intimi della Ferragni.

“Un fine settimana trascorso con tutti i miei amori più grandi: i miei figli, la mia famiglia, i miei migliori amici”, aveva scritto l’imprenditrice digitale sui social a corredo di un carosello in cui mostrava alcuni dei momenti del pranzo domenicale.

Per Chiara Ferragni è tempo di rinascita. Dopo un periodo di vita turbolento, sia dal lato privato che da quello professionale, l’imprenditrice sui social ha deciso di aprire il suo cuore e di dare un “piccolo consiglio non richiesto” ai chi la segue.

Nei giorni tra il compleanno di Leone e quello di Vittoria, Chiara Ferragni ha deciso di parlare di come ha affrontato le difficoltà dello scorso anno, quando è finito il suo matrimonio con Fedez e contemporaneamente è stata travolta dal ‘Pandoro-gate’. “Quando la vita è un caos completo e sembra che tutto vada a rotoli, partite da voi stessi. A me ha aiutato tantissimo”, ha detto. “L’idea è di partire dalle piccolissime cose che ti fanno stare bene (bere tanta acqua, provare ad allenarsi, leggere, vedere un film che sai che ti piacerà, passare tempo con i tuoi bambini), quelle piccole cose che diamo un po’ per scontate ma che se cominciano a far parte della nostra routine ci danno quel senso di completezza e di essere riusciti a fare qualcosa di buono per noi. Ti danno quella bella sensazione che ti porta in un ‘mindset’ positivo. Non sapete questa cosa quanto mi ha aiutata”, ha spiegato.