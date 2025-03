Inchiesta Visibilia, sì a rinvio: prossima udienza Santanché il 20 maggio

(Adnkronos) – E’ stata rinviata al 20 maggio, dopo il sì della giudice di Milano Tiziana Gueli ai termini per la difesa, l’udienza del procedimento che vede indagata, tra gli altri, la ministra del Turismo Daniela Santanché con l’accusa di truffa aggravata all’Inps in relazione alla cassa integrazione nel periodo Covid per alcuni dipendenti della società Visibilia.

Secondo quanto spiega il difensore della ministra, l’avvocato Salvatore Pino, Santanché potrebbe essere sentita davanti al gup di Milano, mentre l’Inps, che è stato risarcito “con qualcosa in più di 126mila euro” uscirà dal procedimento, ossia non sarà più parte civile.

“La ministra è assolutamente tranquilla e tenace”, aggiunge il legale. E a chi gli chiede se la richiesta di rinvio sia stata una tecnica dilatoria, il legale replica: “Sono qui per difendere la ministra, è diritto dell’imputata scegliere il proprio difensore, vale per la ministra come per qualsiasi cittadino. Non credo che un mese in più cambi qualcosa”.