Kyrgios, ennesima sfida a Sinner: “Dovrei presentarmi a Roma?”

(Adnkronos) –

Nick Kyrgios sfida Jannik Sinner. Il tennista australiano, che a Miami ha vinto la sua prima partita dopo oltre due anni di attesa, sta programmando la sua stagione e, nonostante i tanti infortuni dell’ultimo periodo, non sembra intenzionato a ritirarsi. Troppo ghiotta per lui la possibilità di trovarsi di fronte all’azzurro, contro cui negli scorsi mesi ha intrapreso una vera e propria crociata per il caso doping che ha riguardato Sinner.

Kyrgios, che già sperava di incrociare Jannik agli ultimi Australian Open, poi vinti proprio dal numero uno del mondo, ha messo nel mirino gli Internazionali d’Italia. Il Masters 1000, al via a Roma il prossimo 8 maggio, vedrà il ritorno dopo i tre mesi di squalifica proprio di Sinner, e quale migliore occasione quindi per l’australiano per lanciargli l’ennesima frecciata. “Dovrei presentarmi a Roma?”, è stata la domanda provocatoria pubblicata da Kyrgios nelle sue storie Instagram. Tra poco più di un mese avremo al risposta.