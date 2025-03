(Adnkronos) – Una serie di colpi di pistola ha ferito un uomo stanotte a Milano in pieno centro. A essere colpito intorno alla mezzanotte in corso Garibaldi un 42enne di origine orientale. L’episodio, riporta Milano Today, si è verificato all’altezza del numero civico 104; l’uomo è stato trasportato al Niguarda cosciente. Le indagini in corso sono affidate alla Polizia.