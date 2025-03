Ostia, stabilimenti a fuoco: raffica di incendi

(Adnkronos) – Stabilimenti in fiamme a Ostia, raffica di incendi sulle spiagge del litorale di Roma. Nelle ultime ore, roghi negli stabilimenti Salus, l’Arcobaleno, il Vittoria, il Plinius e il Capanno nella giornata caratterizzata dalla decisione del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso del Comune di Roma contro la sospensiva del Tar al bando per le concessioni balneari. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme, con scene già viste a Ostia anche due giorni fa, quando i vigili del fuoco sono stati chiamati in causa per i roghi in altri due stabilimenti, Le Dune e il Belsito.