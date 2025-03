Paolini vola in semifinale a Miami: Linette battuta. Ora c’è Sabalenka

(Adnkronos) –

Jasmine Paolini vola in semifinale a Miami 2025. La tennista azzurra, nei quarti di finale del Masters 1000, ha battuto la polacca Magda Linette in due set con il punteggio di 6-3, 6-2 in poco più di un’ora e un quarto di partita. Una vittoria netta per la numero sette del mondo, capace di imporre da subito il proprio gioco e dominare l’avversaria, al 34esimo posto del ranking Wta, mai capace di trovare contromisure adeguate. Ora in semifinale Paolini sfiderà la bielorussa e numero uno del mondo Aryna Sabalenka, che ha battuto a sua volta la cinese Zheng.

Paolini ha commentato a caldo il match direttamente dal cemento di Miami: “È stato difficile, abbiamo dovuto aspettare per ore negli spogliatoi per la pioggia prima di poter scendere in campo. L’attesa è stata lunga. Comunque sono molto contenta per questa vittoria: l’ultima volta che l’avevo affrontata, a Pechino, ci avevo perso male. Lei gioca molto bene e spinge tanto: sono molto soddisfatta per come ho gestito la partita”.

“Durante l’attesa mi sono confrontata con il mio team, ho mangiato qualcosa, ho scherzato un po’ con loro: insomma ho cercato di stemperare la tensione”, ha raccontato l’azzurra, “cosa dovrebbero dire i tifosi americani in semifinale per incitarmi? ‘Forza Jasmine!'”.