Spoleto, donna trovata morta in casa. Marito sul ponte minaccia il suicidio: “L’ho uccisa”

(Adnkronos) – ”Ho ucciso mia moglie”. Sono le parole di un uomo di 47 anni, che questa mattina a Spoleto minacciava di lanciarsi dal ponte delle Torri. I poliziotti sono arrivati sul posto e lo hanno convinto a desistere dal suo intento e allo stesso tempo hanno inviato una pattuglia a casa dell’uomo in via Porta Fuga. A terra hanno trovato la compagna morta, 36enne italiana. Sul posto il magistrato, la polizia scientifica per i rilievi, gli agenti del commissariato di Spoleto e della Squadra mobile di Perugia. L’uomo è stato portato in commissariato e la sua posizione è al vaglio.