Ucraina-Russia, Peskov: “Soddisfatti dal dialogo con Usa” ma Mosca accusa Kiev

(Adnkronos) – “La Russia è soddisfatta dal dialogo con gli Stati Uniti, che si sta sviluppando in modo costruttivo ed efficace” per arrivare alla fine della guerra con l’Ucriana. La posizione di Mosca è stata espressa dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che parlando ai giornalisti dopo i colloqui che si sono svolti lunedì a Riad tra la delegazione russa e quella americana per discutere di un cessate il fuoco in Ucraina.

“Stiamo continuando i nostri contatti con la parte americana. Questi contatti stanno continuando molto intensamente”, ha aggiunto Peskov.

Intanto, nuove accuse di Mosca contro Kiev su più fronti, a partire dalla morte di una giornalista russa nella regione di Belgorod, al confine con l’Ucraina. Secondo la ricostruzione di Peskov, l’auto sulla quale viaggiava Anna Prokofieva è saltata in aria a causa dell’esplosione di una mina lasciata dai militari di Kiev nell’oblast. In un briefing con i giornalisti, Peskov ha espresso le sue condoglianze per la morte di Prokofieva alla famiglia della giornalista e all’emittente televisiva per cui lavorava.

Non solo. Il portavoce del Cremlino ha poi affermato che la moratoria sui raid aerei alle infrastrutture energetiche della Russia e dell’Ucraina deve essere rispettata incondizionatamente. “Riteniamo che questa moratoria debba essere ovviamente rispettata”, ha detto Peskov. Da parte ucraina, ha aggiunto, “in questi giorni ci sono stati tentativi di colpire” le strutture energetiche russe. “E’ ben noto. Abbiamo reso pubbliche queste informazioni. Pertanto, rendendoci conto che l’incapacità del regime di Kiev di negoziare è stata dimostrata più di una volta”, ha detto Peskov ai giornalisti.

Dal canto suo l’Ucraina ha puntato il dito contro Mosca, accusata dal presidente Volodymyr Zelensky di non volere davvero la pace. Nella notte, ”117 droni d’attacco, la maggior parte dei quali Shahed” forniti da Teheran a Mosca, sono stati lanciati verso l’Ucraina. Si tratta, come ha scritto il presidente ucraino su ‘X’, di ”117 prove che si sono verificare nei nostri cieli di come la Russia continui a portare avanti questa guerra”. Perché ”lanciare attacchi su larga scala dopo i negoziati per il cessate il fuoco è un chiaro segnale al mondo intero che Mosca non perseguirà una vera pace”, ha aggiunto Zelensky.

Il presidente ucraino ha aggiunto che di questi droni ”un numero significativo è stato abbattuto dalla nostra difesa aerea. Dnipro, Sumy, Cherkasy e altre regioni sono state attaccate dalla Russia. C’è stato un massiccio attacco di droni su Kryvyi Rih, che ha preso di mira un’impresa locale e infrastrutture civili. A Okhtyrka, nella regione di Sumy, case, negozi e infrastrutture civili sono stati danneggiati. Anche le comunità nelle regioni di Donetsk, Kharkiv e Zaporizhzhia sono state colpite. Tutti coloro che sono stati colpiti devono ricevere assistenza”.

In partenza per Parigi, dove questa sera sarà ricevuto dal capo dell’Eliseo Emmanuel Macron, Zelensky ha sottolineato che ”ci deve essere anche una chiara pressione e una forte azione da parte del mondo sulla Russia: più pressione, più sanzioni dagli Stati Uniti per fermare gli attacchi russi”. Il presidente ucraino ha ricordato che ”dall’11 marzo c’è stata una proposta degli Stati Uniti per un cessate il fuoco totale, una completa cessazione degli attacchi. E letteralmente ogni notte, attraverso i suoi attacchi, la Russia continua a dire ‘no’ alla proposta di pace dei nostri partner”.