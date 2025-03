Capello, frecciata a Guardiola: “Risentito per mie parole? Ho fatto centro”

(Adnkronos) – “Guardiola risentito per le mie parole? Si vede che ho centrato”. Lo ha detto Fabio Capello, ex tecnico tra le altre di Milan, Juve e Roma, a margine della cerimonia di WEmbrace Awards 2025, evento organizzato a Milano per premiare storie di inclusione e trasformazione sociale su iniziativa della campionessa paralimpica Bebe Vio.

Capello aveva rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo El Mundo parlando così di Guardiola: “Un arrogante, ha rovinato il calcio”. Il tecnico del City aveva risposto: “Non è la prima volta che il signor Fabio Capello dice questo. Non sono abbastanza bravo per rovinare il calcio italiano. Il calcio italiano è molto più importante. Un grande abbraccio a Fabio, un grande abbraccio”.

Sempre a margine dell’evento WEmbrace Awards 2025, Capello ha parlato della situazione in casa Roma con una battuta: “Bebe Vio mi ha candidato ad allenatore della Roma? Vista l’età non lo farò più, anche per non sentirmi dire ‘ah, quello lì un po’ rinco…’. Mi sembra che Ranieri stia gestendo la cosa molto bene ed è uno che conosce la piazza. Può interpretare bene la scelta, ho sentito le sue dichiarazioni”. Il commento finale sul cambio di allenatore in casa Juve: “Purtroppo, quando alleni la Juve e il Milan, l’obiettivo minimo è la Champions”.