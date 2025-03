Cybersicurezza, Camilli (Confindustria): “Pilastro di crescita sistema”

(Adnkronos) – “La cybersecurity è un pilastro fondamentale per la resilienza e la crescita del nostro sistema economico. Rafforzare la sicurezza digitale significa tutelare il futuro delle nostre aziende e dell’intero sistema produttivo, creando un ecosistema più sicuro e competitivo”. Lo ha sottolineato Angelo Camilli, vicepresidente di Confindustria per il credito la finanza e il fisco, alla presentazione del Cyber Index Pmi 2024, assicurando che viale dell’Astronomia “lavora per supportare questo processo, attraverso iniziative come il Cyber Index Pmi e il dialogo costante con le istituzioni”.