Cybersicurezza, Frattasi (Acn): “Ancora scarsa maturità pmi, bisogna investire”

(Adnkronos) – “Le piccole e medie imprese svolgono un ruolo fondamentale nella crescita della nostra economia ma sono sempre più spesso bersaglio di attacchi informatici. I dati presentati oggi dal Cyber Index Pmi fotografano, purtroppo, ancora una situazione di scarsa maturità cyber da parte del settore e su questo bisogna fortemente investire”. Lo ha detto Bruno Frattasi, direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) in occasione della presentazione, nella sede di Confindustria, del secondo Rapporto cyber index pmi, l’indice che misura lo stato di consapevolezza in materia di gestione dei rischi cyber delle aziende italiane di piccole e medie dimensioni.

“L’Agenzia da me diretta è da sempre impegnata, e in diversi modi, a sostegno delle imprese. Da poco più di un anno abbiamo promosso una massiccia campagna informativa per sensibilizzare le pmi e renderle più mature nell’affrontare la minaccia cyber – ha continuato Frattasi – Sappiamo bene, però, che il miglioramento continuo delle capacità di cyber resilienza delle pmi passa anche attraverso una virtuosa collaborazione pubblico-privato nell’adozione delle nuove normative europee quali la Nis2 e il cyber resilience act e il rafforzamento continuo delle iniziative di supporto finanziario e tecnologico che, come Acn, mettiamo anche mediante fondi europei”. “È questo il caso, ad esempio, del recente progetto Eu secure, di cui siamo coordinatori, e che prevede 16,5 milioni di euro per finanziare le pmi europee nel percorso di adesione al cyber resilience act”, ha concluso Frattasi.