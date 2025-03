Immobiliare, Almiento (Sda Bocconi): “Real Estate ottimale, unisce aspetti umani e digitali”

(Adnkronos) – “I punti importanti su cui si deve concentrare il Real Estate sono prima di tutto il sapere utilizzare tutta la tecnologia digitale, fondendola con anche un rapporto di relazione con il cliente, unendo gli aspetti umani con gli aspetti digitali. Il digitale non è un fine, ma è un mezzo e deve essere utilizzato per fare meglio il nostro lavoro”. Lo dichiara Piero Almiento, fondatore di Almiento Partners e docente per la Sda Bocconi, all’edizione 2025 dei ‘Real Estate Awards – Dove l’eccellenza si incontra’, organizzata al Grand Hotel Villa Torretta di Sesto San Giovanni, Milano, da Idealista e intitolata ‘Start-up e nuovi modelli di business: il futuro è solo digitale?’.

“Dal punto di vista dei target bisogna concentrarsi maggiormente su una popolazione che sta invecchiando”. Infatti – spiega Almiento – “fra pochi anni gli over 65 saranno una percentuale importantissima della popolazione, ancora di più di quella attuale”. Pertanto, è necessario “pensare a degli immobili e a delle operazioni immobiliari che mettano al centro le esigenze di 60-65enni ancora molto arzilli mi piacerebbe che si prendesse in considerazione anche” la possibilità “di vendere delle operazioni al cui centro ci possa essere un centro sportivo o dei servizi per gli anziani e fare dei ragionamenti sull’aspetto dell’accessibilità”.

“L’altro aspetto che mi preoccupa” – ha aggiunto – riguarda il fatto che “ci sarà sicuramente più richiesta di affitti, perché la società è sempre più liquida: le coppie hanno geometrie differenti e anche i posti di lavoro cambiano, ci si trasferisce spesso”. Pertanto, “bisognerebbe creare un prodotto per l’affitto, ma questo si scontra con una legislazione italiana che premia il fatto che una persona debba avere una casa anche senza averne la possibilità economica, contro i diritti di chi è proprietario. In realtà, se si tutelano i proprietari, ci saranno più case in affitto”, conclude.