Livorno, assalto a un portavalori sull’Aurelia: fiamme alte e colonne di fumo

(Adnkronos) –

Assalto a portavalori a mano armata oggi, venerdì 28 marzo, sulla strada statale Aurelia all’altezza di San Vincenzo nel Livornese. Entrambe le carreggiate sono state coinvolte e chiuse al momento. Sul posto, rende noto il governatore toscano Eugenio Giani, sono intervenuti sanitari, forze del’ordine e vigili del fuoco.

Non ci sono stati feriti nell’assalto al portavalori come apprende l’Adnkronos da fonti sanitarie del 118. Un commando armato ha agito nel tardo pomeriggio, attorno alle 18, all’altezza di San Vincenzo, in direzione sud dopo la galleria San Carlo. Secondo alcuni testimoni ci sono stati spari ed esplosioni. Fiamme alte si sono alzate nell’area con una imponente colonna di fumo.

I banditi hanno intercettato il furgone e hanno minacciato il conducente. Dopo aver sottratto il carico di valore, sono scappati. Sono in corso le ricerche da parte dei carabinieri del comando provinciale di Livorno.

Secondo le prime informazioni, sarebbero stati tre i mezzi rimasti coinvolti nell’assalto: oltre al furgone portavalori anche due mezzi più piccoli. I veicoli, per motivi ancora da accertare, sono stati avvolti dalle fiamme ed è stato, quindi, necessario chiudere il tratto stradale al traffico.