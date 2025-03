Megan Fox e Machine Gun Kelly genitori: è nata la loro prima figlia insieme

(Adnkronos) –

Megan Fox è diventata mamma per la quarta volta. Il 27 marzo è nata la prima figlia avuta dalla relazione con Machine Gun Kelly. Ad annunciarlo pubblicamente è stato lo stesso rapper statunitense sui social.

“È finalmente qui”, ha scritto Machine Gun Kelly, Colson Baker all’anagrafe, annunciando la nascita della bimba avuta con Megan Fox. Sui social il cantante ha postato un video in bianco e nero in cui mostra la manina della neonata: “Our little celestial seed (il nostro piccolo seme celeste, ndr)”, si legge a corredo del video.

Questa per Megan Fox, celebre per il ruolo in Transformers, è stata la quarta gravidanza. Megan Fox, infatti, è già mamma dei figli Noah, 12 anni, Bodhi, 11 anni, e Journey, 8 anni, avuti dall’ex marito Brian Austin Green.

Sui social, la 38enne non ha pubblicato nessun annuncio. L’ultimo post risale all’11 novembre del 2024, quando aveva annunciato la nuova gravidanza: “Nulla è mai perduto davvero”, aveva scritto a corredo di uno scatto in cui mostrava il pancione.