Ucraina, Zelensky: “Da Usa nuova versione accordo su terre rare”

(Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato oggi, venerdì 28 marzo, di aver ricevuto dagli Stati Uniti una nuova versione dell’accordo sulle terre rare. “La parte ucraina oggi ha ricevuto ufficialmente le proposte americane, in una nota”, ha affermato Zelensky durante una conferenza stampa, senza fornire dettagli su questa nuova versione, che, secondo quanto riportato dai media ucraini, sarebbe molto sfavorevole per Kiev.

Zelensky ha confermato che si tratta di un “documento completamente diverso” e che contiene “molte cose che non sono state discusse e alcune che erano già state respinte dalle parti”.

Parlamentari e media ucraini hanno fortemente criticato l’ultima versione dell’accordo, sebbene ancora non sia pubblica, definendola “inaccettabile”. Secondo l’Ukrainska Pravda, “il team di Donald Trump ha abbandonato tutte le soluzioni di compromesso concordate un mese fa” e il nuovo documento “supera quasi tutte le linee rosse dell’Ucraina”, privandola di parte della sua sovranità e costringendola a “rimborsare tutti gli aiuti americani ricevuti”. L’accordo non includerebbe, inoltre, alcuna garanzia di sicurezza per l’Ucraina.

Sul tema si è espresso, con un tweet al vetriolo, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia, Dmitri Medvedev. “Gli americani hanno presentato un’eccellente bozza di accordo sulle materie prime al pazzo di Kiev. Se il regime di Kiev lo approva, il tossicodipendente e i suoi soci saranno appesi a Maidan, come Mussolini. E se lo rifiuta, gli Stati Uniti ripristineranno il regime di Bandera. Scacco matto”.