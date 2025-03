Anastasia Kuzmina: “Ho praticamente perso la vista”. Come sta la ballerina di Ballando

(Adnkronos) –

Anastasia Kuzmina, ballerina professionista di Ballando con le stelle, ha raccontato di aver contratto una grave infezione all’occhio destro, e che per questo motivo non potrà partecipare all’edizione di Ballando on the road prevista questo weekend.

“Purtroppo devo darvi brutte notizie. Sono stata un po’ assente in questi giorni, ma per via di un’infezione abbastanza grave, e molto rara, ho praticamente perso la vista dall’occhio destro”, ha raccontato la ballerina, che nella scorsa edizione del dance show di Rai 1 era la partner di ballo di Francesco Paolantoni.

“La situazione non è semplice – dice Anastasia nel video pubblicato sui social – è abbastanza complessa, come dice il professore che mi segue”. “Mi dispiace tantissimo, perché non potrò essere a Ballando On The Road domani e dopodomani, ci tenevo davvero molto, ma in questo momento devo e posso solo pensare a curarmi. Probabilmente per un po’ mi vedrete in queste vesti, ma almeno saprete il motivo”, ha spiegato Anastasia Kuzmina che a causa di questa infezione è costretta a fermarsi.

“Grazie di cuore a tutte le persone che mi stanno mostrando affetto e vicinanza, mi è di grande aiuto. Cercherò di affrontare questo momento con il massimo della positività e senza perdere il sorriso”, ha concluso, ringraziando anche Milly Carlucci che “mi chiama tutti i giorni per sapere come sto”.