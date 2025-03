Andrew Tate denunciato per violenza sessuale e maltrattamenti dall’ex fidanzata

(Adnkronos) –

Andrew Tate è stato citato in giudizio dall’ex fidanzata Brianna Stern, modella che sostiene di aver subito dall’influencer violenze sessuali e maltrattamenti fisici. La denuncia, depositata a Los Angeles, descrive un presunto abuso fisico ed emotivo durante i dieci mesi della loro relazione. Stern ha inoltre richiesto un’ordinanza restrittiva nei confronti di Tate.

L’avvocato di Tate, Joseph McBride, ha definito le accuse al suo assistito una “palese ricerca di denaro”. “Siamo pronti a difendere Andrew con forza in tribunale, dove la verità smaschererà questo piano infondato”, ha dichiarato.

Nel documento legale, Stern ha raccontato un episodio avvenuto a marzo presso il Beverly Hills Hotel. Dopo un rapporto inizialmente consensuale, Tate avrebbe iniziato a insultarla, diventando sempre più aggressivo e violento, fino a strangolarla. “Alla fine, la querelante ha iniziato a piangere e a supplicarlo di smettere. Lui non lo ha fatto. Tate ha continuato a stringerle il collo sempre più forte, facendole quasi perdere conoscenza”, si legge nella denuncia.

Il documento riporta anche che Tate l’avrebbe colpita ripetutamente sulla testa e sul viso, minacciandola: “Se mai mi tradirai, ti ucciderò”. Stern ha affermato inoltre di essere stata sottoposta a manipolazione emotiva e abusi verbali sin dall’inizio della relazione, quando conobbe Tate durante un viaggio in Romania per lavoro.

In un post su Instagram, Stern ha spiegato la sua decisione di denunciare pubblicamente Tate: “Ho considerato molte volte l’idea di andarmene in silenzio, senza dire nulla, perché avevo paura ed era difficile per me accettare di essere stata abusata”.

L’avvocato di Tate ha attaccato Tony Buzbee, legale di Stern noto per aver rappresentato donne che hanno accusato Sean ‘Diddy’ Combs di violenza sessuale, definendolo un “avvoltoio di basso livello”. Nel frattempo, Tate è tornato in Romania, dove è sotto inchiesta insieme al fratello Tristan per traffico di minori, rapporti sessuali con minori e riciclaggio di denaro.

I fratelli Tate saranno estradati nel Regno Unito al termine delle indagini in Romania, dopo che la polizia del Bedfordshire ha ottenuto un mandato d’arresto europeo per ulteriori accuse di stupro e traffico di esseri umani. Un altro caso contro di loro, riguardante la formazione di un’organizzazione criminale per sfruttare sessualmente delle donne, è stato rinviato ai procuratori. A febbraio, quattro donne britanniche che accusano Tate di violenza sessuale tra il 2013 e il 2015 avevano chiesto al ministro dell’Interno di procedere con l’estradizione per garantire giustizia a tutte le vittime.