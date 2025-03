Como, al volante ubriaco e con piede ingessato uccide una 20enne

(Adnkronos) –

Una ragazza di 20 anni è stata travolta e uccisa da un uomo che si era messo al volante ubriaco e con il piede destro ingessato. È successo la scorsa notte, intorno alle 2.30, a Lurago Marinone, in provincia di Como.

La vittima era in auto con il suo fidanzato, quando la loro vettura ha urtato un animale selvatico. Hanno quindi accostato per controllare i danni ed è stato allora che la ragazza, N.F., residente a Vertamate con Minoprio (Co), è stata travolta da un’auto di passaggio e trascinata per circa cinquanta metri. Trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Como, è morta poco dopo.

Nel frattempo i carabinieri della compagnia di Cantù sono riusciti a risalire alla targa dell’auto pirata, una Volkswagen Golf, e a rintracciare il proprietario, V.C., di 43 anni. L’uomo, raggiunto dai militari in casa sua, è stato sottoposto all’etilometro ed è risultato con un tasso alcolemico di 1,49 grammi per litro. Ai carabinieri avrebbe raccontato che l’auto gli era stata rubata la sera precedente, ma a un controllo successivo il mezzo è stato ritrovato abbandonato in via Diaz a Fenegrò (Co).

Il 43enne deve rispondere di omicidio stradale, omissione di soccorso e simulazione di reato e – fanno sapere i carabinieri – sarà portato nel carcere di Como. Al momento sono in corso tutti i rilievi tecnici sulla vettura che è stata posta sotto sequestro. Da quanto ricostruito, sembra che l’uomo al momento dell’incidente stesse rientrando a casa dopo una serata con amici.