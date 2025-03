Ucraina ‘commissariata’ dall’Onu? La proposta di Putin ha dei precedenti

(Adnkronos) –

Un’amministrazione temporanea sotto il mandato delle Nazioni Unite che prepari il Paese alle elezioni. Questa è stata la proposta per l’Ucraina avanzata dal presidente russo, Vladimir Putin, durante una visita ai militari nella base di sottomarini nucleari a Murmansk. Il leader russo infatti non riconosce Volodymyr Zelensky come un presidente legittimo “perché – sostiene – non ci sono state elezioni” e “la Russia non saprebbe con chi firmare” un accordo di pace. Quindi, in attesa di una consultazione elettorale che rinnovi i vertici, l’Ucraina dovrebbe, secondo Putin, essere ‘commissariata’ da rappresentanti internazionali.

“Tutto ciò che Putin fa ritarda ogni possibilità di negoziati e ogni passo verso la fine della guerra”, ha detto Zelensky durante una conferenza stampa a Kiev.

L’idea di Putin, che non è sostenuta dal segretario generale dell’Onu Antonio Guterres (”L’Ucraina ha un governo legittimo”), è già stata applicata in quattro casi in passato, la prima negli anni Sessanta nell’allora Nuova Guinea occidentale, l’ultima alla fine degli anni Novanta a Timor Est.

Nel 1962 una serie di azioni dell’esercito indonesiano nel territorio della Nuova Guinea occidentale, all’epoca colonia dei Paesi Bassi, portarono a una serie di incidenti tra gli eserciti dei due Stati. Prima dello scoppio di una vera e propria guerra, il governo olandese negoziò il passaggio del territorio a un’Amministrazione transitoria delle Nazioni Unite (Unsf), la quale a sua volta nel maggio del 1963 trasferì all’Indonesia la piena sovranità sull’ex colonia.

Negli anni Novanta anche la Cambogia finì per un certo periodo sotto il controllo dell’Autorità transitoria delle Nazioni Unite (Untac), che amministrò il Paese asiatico sulla base della risoluzione 745 del Consiglio di Sicurezza approvata il 28 febbraio 1992. L’Untac sostituì la precedente missione di peacekeeping Unamic, che poteva contare su un contingente di circa 200mila effettivi provenienti da numerosi Paesi tra cui anche l’Italia. L’Untac lasciò il Paese nel settembre 1993 con la nascita del Regno di Cambogia e la formazione del nuovo governo.

L’Amministrazione transitoria delle Nazioni Unite nella Slavonia orientale, Baranja e Sirmia occidentale (Untaes) fu una missione dell’Onu nella Croazia orientale tra il 1996 e il 1998. Dopo gli accordi di Dayton e l’accordo di Erdut tra il governo croato e la minoranza serba, le regioni di Slavonia, Baranja e Sirmia vennero poste temporaneamente sotto la sovranità dell’Onu per poi essere reintegrate nella Croazia il 15 gennaio 1998.

Nell’ottobre del 1999, infine, fu costituita l’Amministrazione transitoria delle Nazioni Unite a Timor Est (Untaet), quella a cui ha fatto riferimento Putin nella visita alla base militare. La decisione scaturì dalle violenze dei miliziani filo-indonesiani appoggiati dallo stesso esercito di Giakarta che occupava Timor Est dal 1975 e dal successivo ritiro indonesiano che creò un vuoto di potere. L’Untaet ricevette il 20 febbraio 2000 le consegne dall’Interfet, un corpo esclusivamente militare delle Nazioni Unite con il compito di ripristinare l’ordine nel Paese e preparare il terreno per l’azione dell’Amministrazione transitoria, che terminò il suo compito nel maggio 2002.