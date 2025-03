Aurora Ramazzotti, la dedica speciale per il compleanno del figlio Cesare

(Adnkronos) – “Non avevo mai conosciuto davvero l’amore”, con queste parole Aurora Ramazzotti celebra sui social il compleanno del figlio Cesare Augusto, nato dall’amore con il compagno Goffredo Cerza, che oggi, domenica 30 marzo, compie 2 anni. Agli auguri social si è aggiunto anche il nonno Eros Ramazzotti.

“Non avevo conosciuto la paura, la pazienza, la stanchezza, la fragilità, la tenerezza prima di te. Non sapevo di dare per scontati i respiri e i momenti di silenzio. Non avevo idea di cosa significasse essere presente pur rincorrendo il tempo che scappa veloce. Tanti auguri a te che mi hai già dato tanto più di quel che potessi sperare”, si legge a corredo del post condiviso sul profilo social di Aurora Ramazzotti, in cui l’influencer mostra la casa arredata da palloncini, orsacchiotti di peluche e i regali di compleanno ancora incartati.

Tanti i vip e gli amici di Aurora Ramazzotti che hanno lasciato un commento per augurare un buon compleanno al piccolo Cesare: da Paola Di Bendetto a Ludovica Valli. Anche nonno Eros ha condiviso tra le storie una foto del nipotino e ha scritto: “Auguri cucciolo Cesare”, a corredo di un cuoricino blu.