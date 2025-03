Fiorentina-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Big match al Franchi. Oggi, domenica 30 marzo, l’Atalanta sfida la Fiorentina nella 30esima giornata di Serie A. La Dea vuole alimentare le sue speranze scudetto, con il primo posto dell’Inter al momento distante sei punti, mentre i viola di Palladino, dopo la bella vittoria contro la Juve, vogliono continuare la propria corsa per un posto in Europa.

La sfida tra Fiorentina e Atalanta è in programma oggi, domenica 30 marzo, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni:

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Brescianini, Lookman; De Ketelaere. All. Gasperini

Fiorentina-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche su Dazn. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW o sulla piattaforma Dazn.