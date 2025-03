MotoGp, si corre ad Austin: orario e dove vedere la gara in tv

(Adnkronos) – Terzo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Ad Austin oggi, domenica 30 marzo, va in scena il Gp delle Americhe. In Texas Marc Marquez, dominatore nei primi due Gran Premi della stagione, cerca l’allungo in classifica sul fratello Alex, sempre secondo finora, e su Pecco Bagnaia, in ritardo e chiamato al riscatto per non uscire subito dalla corsa al titolo mondiale. Ancora fuori per infortunio il campione del mondo in carica Jorge Martin.

Il Gp delle Americhe è in programma oggi, domenica 30 marzo, alle ore 21. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGp, al canale 208 di Sky, e in differita in chiaro su TV8 alle 23.05. Il Gran Premio sarà disponibile anche in streaming su SkyGo e NOW.