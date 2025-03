Serena de Ferrari è diventata mamma: nata la prima figlia di Viola di Mare Fuori

(Adnkronos) –

Serena de Ferrari è diventata mamma per la prima volta. L’attrice, che ha interpretato Viola nella fiction italiana ‘Mare Fuori’, ha annunciato pubblicamente la nascita della figlia, avuta con il compagno Gianluca Spettoli. I due sono diventati genitori di una bambina e il nome scelto è Amelia.

“La mia nuova musica”, ha scritto Serena de Ferrari, 26 anni, in una Instagram stories in cui annuncia la nascita della sua prima figlia. L’attrice ha pubblicato uno scatto in cui ha mostrato la manina della neonata con il braccialetto di riconoscimento in cui si legge il nome ‘Amelia’.

Ospite a Verissimo, Serena de Ferrari aveva raccontato la gioia di diventare mamma per la prima volta. E proprio nel salotto di Silvia Toffanin aveva svelato pubblicamente il sesso del nascituro. “Sono molto felice che sia capitato adesso che siamo così giovani, perché così non avremo tanta differenza generazionale. All’inizio ero un po’ spaventata, però penso che sia normale”, aveva confessato la 26enne.