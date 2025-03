Tonali “birra e… spaghetti”: il coro del Newcastle diventa virale – Video

(Adnkronos) – Nel cuore dei tifosi del Milan prima, in quello dei tifosi del Newcastle poi. I tifosi dei Magpies sono pazzi di Sandro Tonali, sostenuto fin dal suo arrivo in Inghilterra e soprattutto durante il difficile periodo di squalifica legato alle scommesse. Dopo la vittoria della Carabao Cup, sui social è diventato virale il coro lanciato durante i festeggiamenti da Bruno Guimaraes, centrocampista e capitano del Newcastle, proprio per l’azzurro.

Le parole? “He eats spaghetti, he drinks Moretti, he hates fucking Sunderland”. Tradotto: “Beve Moretti, mangia spaghetti, odia il ‘fottuto’ Sunderland!”. Un coro tra l’altro dedicato a Tonali già nel 2023, basato sui classici stereotipi legati all’Italia e alla rivalità calcistica tra Newcastle e Sunderland.