Allenatore attacca, arbitro lo stende con calcio in bocca – Video

(Adnkronos) – L’allenatore protesta, perde le staffe, sta per lanciare una bottiglia. L’arbitro lo affronta e lo stende con un calcio in bocca. E’ l’incredibile scena che in Perà ha caratterizzato la sfida di Coppa nazionale tra lo Sport Huaquilla e il Magdalena Zedek. L’allenatore del Magdalena ha contestato platealmente la decisione con l’arbitro ha decretato l’espulsione di un giocatore della squadra ospite, sotto 2-1 nel punteggio. La protesta è degenerata e l’arbitro kickboxer ha avuto la meglio.