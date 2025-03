Samsung: cresce linea Bespoke AI, da frigo e lavatrice con display interattivo alla scopa più potente al mondo

(Adnkronos) – Nuove proposte per la tecnologia ‘domestica’ da Samsung che annuncia l’arrivo in Italia della nuova linea di frigoriferi Side-by-Side Bespoke AI dotata dello schermo AI Home da 9”, presente- in versione da 7 pollici – anche sulla lavatrice Bespoke AI Laundry. In arrivo anche Bespoke AI Jet Ultra, ad oggi la scopa elettrica più potente sul mercato dotata di modalità AI Cleaning 2.0 e un avanzato sistema di filtrazione Hepa capace di catturare efficacemente le particelle di polvere più fini trattenendo fino al 99,999% di polvere e allergeni come acari, polline e peli animali .

Il nuovo frigorifero sarà disponibile in due versioni nel mercato italiano, entrambe in classe D di efficienza energetica, mentre la Bespoke AI Laundry, con capacità 9 kg, classe energetica A-55% , è la lavatrice Samsung più efficiente in assoluto. Entrambi gli elettrodomestici grazie al display AI Home, offrono una esperienza di utilizzo assimilabile a quella di uno smartphone: stessi movimenti di scroll e swipe per consultare le varie schermate.

Collegato alla rete internet domestica, il display AI Home funziona come “torre di controllo” delle attività di casa, senza bisogno di aggiungere altri hub o assistenti vocali: attraverso Map View permette di gestire tutti i dispositivi connessi – non solo Samsung, ma anche di terze parti – presenti nei vari ambienti; mentre si carica la lavatrice è possibile iniziare a preriscaldare il forno, mentre dal frigo è possibile accendere il climatizzatore in camera da letto, o far partire il robot aspirapolvere in soggiorno. Il display inoltre comunica in modo chiaro eventuali malfunzionamenti dei dispositivi domestici e permette di ottenere assistenza anche da remoto; e se c’è qualche problema, ad esempio sta terminando il detergente nell’EcoDosatore o è rimasta aperta la porta del frigorifero, invia una notifica via SmartThings.Ma lo schermo funziona anche come organizer delle attività di tutta la famiglia attraverso Daily Board: fa da calendario interattivo mostrando i promemoria e gli appuntamenti, essendo connesso permette anche di consultare il meteo, le ultime notizie, l’oroscopo e le info sulla viabilità.

Per il frigo disponibile anche la funzione che permette – selezionando gli ingredienti a disposizione – di ricevere le indicazioni sulla preparazione di piatti con la possibilità di inviare la ricetta direttamente al proprio forno Samsung connesso, con le relative modalità di cottura. Inoltre la funzione Meal Planner aiuta invece a pianificare i menù di tutti i pasti della settimana secondo le preferenze e necessità di ciascuno. Attraverso il display AI Home è possibile anche ricevere telefonate e messaggi e fruire di tante funzioni di intrattenimento come navigare sul web, ascoltare podcast o le playlist preferite su Spotify, guardare video su YouTube, godersi contenuti su Samsung TV Plus e molto altro.

Grazie all’AI, è inoltre possibile interagire con il frigo e la lavatrice grazie al controllo vocale con l’assistente vocale Bixby ulteriormente potenziato per favorire un’interazione naturale tra il prodotto e l’utente. Sul fronte sicurezza e privacy la tecnologia Samsung Knox impedisce l’intrusione di terze parti nella smart home Samsung e la qualità della protezione – sia nei robot aspirapolvere Jet Bot Combo AI che nei frigoriferi Family Hub – è attestata dal certificato livello Diamond di UL Solutions. Peraltro i prodotti connessi si controllano a vicenda e, se rilevano un rischio, isolano il dispositivo sotto attacco contenendo il danno. Più dispositivi l’utente ha collegato, maggiore è la sicurezza complessiva del sistema. Con la funzione Smart Forward gli elettrodomestici connessi Samsung possono essere sempre aggiornati all’ultima versione del sistema operativo – proprio come uno smartphone – migliorando continuamente le proprie funzionalità o integrandone di nuove.

“Il lancio della lavasciuga Bespoke AI Laundry Combo lo scorso anno ha segnato l’inizio dell’era dell’integrazione degli schermi nei nostri elettrodomestici, abilitando funzioni e possibilità impensabili prima” ha dichiarato Daniele Grassi, VP e Head della Divisione Home Appliances di Samsung Electronics Italia. “E quest’anno siamo orgogliosi di presentare Bespoke AI Laundry, rendendo disponibili quelle funzioni e possibilità ad un pubblico ancora più ampio. Annunciamo inoltre con orgoglio l’arrivo di AI Home anche in cucina con il frigorifero Bespoke AI, che porta anche in cucina l’esperienza di utilizzo intuitiva basata sull’AI, capace di tradurre l’innovazione tecnologica in benefici concreti per il consumatore”.

Quanto alla scopa Bespoke AI Jet Ultra offre una potenza di aspirazione fino a 400W grazie al motore HexaJet, progettato con una struttura a statore esagonale, un diffusore di secondo livello e un girante ultrasottile. Questa tecnologia ottimizza il flusso d’aria e migliora l’efficienza del motore, offrendo fino a 100 minuti di autonomia in modalità MIN , permettendo di pulire anche grandi superfici con una sola carica.

La modalità AI Cleaning 2.0 sfrutta la tecnologia AI Optimum Tech per analizzare la resistenza della spazzola e la pressione dell’aria, identificando automaticamente 6 diverse situazioni. Grazie alla tecnologia AI Optimum Tech, Bespoke AI Jet Ultra regola automaticamente potenza e velocità della spazzola migliorando l’efficienza energetica del 21% e la manovrabilità dell’8%, mantenendo prestazioni equiparabili alla modalità Medium. Come le precedenti versioni di scope Bespoke, anche il nuovo modello è dotato di Clean Station, una base di appoggio che svuota automaticamente il serbatoio dello sporco e ricarica il dispositivo. Bespoke AI Jet Ultra arriva con una ricca gamma di spazzole – di cui due dotate di LED, per vedere lo sporco anche nei punti più nascosti e difficili da raggiungere, e una specifica per raccogliere i peli animali – e accessori. La Spazzola Lavapavimenti è invece disponibile come accessorio acquistabile separatamente.

I frigoriferi con schermo AI Home (prezzo di lancio 1.999 euro) e Family Hub (2.299 euro) saranno disponibili a partire da fine aprile.Bespoke AI Laundry sarà disponibile da metà aprile, al prezzo di lancio consigliato di 999 euro. Stesso presso per Bespoke AI Jet Ultra disponibile a partire da maggio. Per tutti i prodotti, preordinandoli entro il 15 aprile, sono disponibili diversi omaggi ‘combinati’.