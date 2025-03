Serie A, Roma-Juve in chiaro su Dazn: come vedere gratis la partita

(Adnkronos) – Con la corsa scudetto e la volata Champions sempre più vive,

Dazn

ha deciso che sarà Roma-Juventus la quinta e ultima partita della stagione di Serie A trasmessa in chiaro domenica 6 aprile. Una gara decisiva per assegnare l’ultimo posto disponibile per la prossima edizione della Champions League.

La partita tra Roma e Juventus si giocherà all’Olimpico domenica 6 aprile, alle 20:45. I giallorossi arrivano alla sfida in uno stato di forma clamoroso, certificato da sette vittorie di fila, mentre i bianconeri hanno vinto nell’ultimo turno contro il Genoa la prima partita con il nuovo tecnico Igor Tudor.

Ma come sarà possibile vedere Roma-Juve in chiaro su Dazn? Per seguire la partita basterà registrarsi sulla piattaforma con la propria mail. I tifosi potranno poi sintonizzarsi domenica 6 aprile per vedere il match senza abbonamento, sulla tv o sul cellulare. Ecco come iscriversi:

Da desktop o mobile, bisognerà accedere a Dazn, selezionare la partita e inserire la propria mail per vedere il match, con pre e postpartita.

Da smart tv bisognerà invece aprire l’app dalla propria tv, cliccare su “Guarda Gratis”, inquadrare il Qr Code con lo smartphone e inserire la propria mail per vedere la partita, con tutto l’intrattenimento pre e postpartita. Qualora la propria televisione non supportasse la registrazione tramite Qr Code basterà registrarsi da desktop/mobile.

Per chi è già abbonato a Dazn non cambierà nulla, mentre la visione gratuita in diretta per account senza abbonamento sarà possibile fino a un massimo di 2 milioni di utenti.