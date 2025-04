Cosenza, incendio in casa a Corigliano Rossano: morta carbonizzata una donna

(Adnkronos) – Una donna è deceduta a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, a seguito di un incendio divampato durante la notte nella sua abitazione, in vico Amarelli. L’edificio, su due livelli, si trova nel centro storico della cittadina. Nel corso del loro intervento sul posto, i vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo carbonizzato della donna, riverso sul letto nella sua stanza. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella di un rogo accidentale, ma sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Polizia Scientifica.