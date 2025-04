De Novellis (Ref Ricerche): “Famiglie temono aumento prezzi”

(Adnkronos) – “Trump non sta facendo bene all’America e sta creando qualche problema anche in Europa. Le news non aiutano, la politica internazionale è diventata più complessa e le famiglie hanno anche paura che una guerra tariffaria possa innescare aumenti dei prezzi e vanificare il recupero del potere d’acquisto”. Lo ha detto Fedele De Novellis, economista e partner di Ref Ricerche, intervenendo oggi a Milano all’incontro organizzato a da Ibc, l’associazione industrie beni di consumo, in occasione dell’assemblea 2025.

Un 2025 che – dice De Novellis – “sarebbe stato l’anno della ripresa dei consumi. La ripresa dei consumi sarebbe stata trainata dal recupero del reddito delle famiglie legato alla discesa dell’inflazione. Gli aumenti dei salari innescati dai rinnovi contrattuali avrebbero permesso una fase di crescita dei salari reali. Abbiamo visto però già dal 2024 che le famiglie sono molto prudenti e aumentano il tasso di risparmio quando il reddito aumenta. Quindi questo reddito fatica a tradursi in maggiori consumi. Contano i tassi di interesse, ma conta anche la prudenza legata a fattori di tipo geopolitico”.

Davanti alla prudenza nei consumi l’economista avverte: “Le imprese per fronteggiare un ambiente più incerto potrebbero tirare i remi in barca, investire un po’ meno per cercare di salvaguardare la loro liquidità e aspettare che il contesto normativo internazionale sia più chiaro”. Secondo il partner di Ref Ricerche però, “tra il 2025 e il 2026 si potrebbe assistere a un graduale recupero dei salari e a una aumento del potere d’acquisto delle famiglie. È importante che le imprese riescano ad intercettare questa maggiore capacità di spesa dei consumatori” e in questo contesto “l’effetto della ‘confidence’, della fiducia, attraverso promozioni e quant’altro, sarà importante”, avverte l’economista.