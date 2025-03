Grande Fratello, Lorenzo Spolverato eliminato: la ‘convinzione’ prima del verdetto

(Adnkronos) –

Lorenzo Spolverato si è classificato quarto nella finale del Grande Fratello. Il concorrente, contro ogni aspettativa, è stato eliminato al televoto contro la concorrente Chiara Cainelli, che al contrario, continua la sua corsa verso la vittoria del reality show di Canale 5.

Lorenzo Spolverato ha dovuto scegliere chi sfidare tra Jessica Morlacchi e Chiara Cainelli. L’obiettivo, come suggerito dal conduttore Alfonso Signorini, era quello di mandare al televoto la concorrente che reputava meno forte per avere così più possibilità di arrivare nella finalissima. “Jessica è una concorrente molto forte, io sto puntando al primo posto. Chiara tu sei una mia grandissima amica, ma a questo punto della gara devo pensare a me e al mio percorso”, ha detto Lorenzo con grande onestà, puntando il dito contro Chiara.

Lorenzo spera che, avendo avuto un percorso più lungo, il pubblico lo abbia premiato fino alla fine. Chiara ha augurato al concorrente di poter vincere, nel caso in cui non sia lei a passare in finale. Ma il pubblico da casa ha deciso che il percorso di Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello è giunto alla fine. Dopo il risultato del televoto, il concorrente, visibilmente deluso, ha abbandonato la Casa tra gli applausi e le urla del pubblico.

Sarà quindi un podio tutto al femminile: Chiara, Jessica e Helena si contenderanno la vittoria.