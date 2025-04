Haaland, infortunio alla caviglia: i tempi di recupero verso la sfida con l’Italia

(Adnkronos) –

Infortunio per Erling Haaland. Nei quarti di Fa Cup contro il Bournemouth, l’attaccante del Manchester City ha segnato la rete del momentaneo 1-1 (2-1 il finale), ma dopo aver fallito un calcio di rigore si è fatto male alla caviglia sinistra.

Per Haaland, stella della Norvegia, si prevede adesso almeno un mese di stop. A confermarlo anche il tecnico del Manchester City Pep Guardiola: “I dottori mi hanno detto che ne avrà per cinque, al massimo sette settimane. Spero che possa rientrare entro la fine della stagione. Per il Mondiale per club sarà pronto”.

L’infortunio di Haaland potrebbe complicare anche i piani della Norvegia verso i prossimi

Mondiali

. Il 6 giugno, la nazionale del ct Solbakken affronterà l’Italia nella prima partita del girone di qualificazione al torneo in Messico, Stati Uniti e Canada del 2026. Stando alle previsioni di Guardiola, Haaland dovrebbe però esserci nella partita di Oslo contro gli Azzurri di Luciano Spalletti.