Milan, Walker punge Joao Felix: “Passa il pallone, non siamo Messi” – Video

(Adnkronos) – Il Milan è sempre più nel caos. La sconfitta di Napoli ha fatto sprofondare i rossoneri in classifica, ora al nono posto con 47 punti, e lasciato strascichi anche all’interno dello spogliatoio. L’impatto di Sergio Conceicao, al netto della Supercoppa italiana conquistata pochi giorni dopo il suo insediamento in panchina, è stato traumatico per molti, come confermato dalla mini rivoluzione di gennaio, e alcune scelte tattiche dell’ex allenatore del Porto stanno facendo discutere.

Una, tra tutte. Al Maradona Rafa Leao ha cominciato il match in panchina, salvo poi entrare nel secondo tempo e dare la scossa che ha permesso al Milan di riaprire la partita, in favore di Joao Felix. L’ex attaccante del Chelsea è stato protagonista di una prova incolore, l’ennesima dal suo arrivo, ed è sembrato slegato dalla squadra e fuori dal gioco.

A confermarlo anche un diverbio, avvenuto nel tunnel degli spogliatoi del Maradona e diventato virale sul web con Kyle Walker. L’ex terzino del Manchester City, arrivato anche lui nel mercato di gennaio, stava infatti riprendendo il compagno, reo di sbagliare spesso scelta in campo: “Devi passare la palla, nessuno qui è Messi”, dice l’inglese. Un messaggio chiaro, che dice molto sul clima nello spogliatoio del Milan.