Monica Setta, la parodia al Gialappashow: chi è Giulia Vecchio (prima new entry)

(Adnkronos) –

Giulia Vecchio è Monica Setta al ‘Gialappashow’. La giovane attrice comica ha fatto il suo debutto nella prima puntata della quinta stagione dello show di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, condotto da Mago Forest.

Giulia Vecchio, attrice e artista poliedrica, è la prima new entry femminile dalla prima stagione del programma comico e ha debuttato nella prima puntata della quinta stagione con la sua esilarante parodia di Monica Setta e di un’assurda cantante moldava, in gara all’Eurovision Song Contest.

Una conferma del suo talento comico e non solo, di cui aveva già dato prova a ‘Bar Stella’ su Rai 2, a ‘Radio 2 Social Club’ e negli altri programmi della radio in coppia con Carlo Amleto. Ma non sono solo questi i personaggi che Giulia ha in serbo per questa stagione, nelle prossime puntate ci saranno sorprese.

Giulia Vecchio durante il suo show ha imitato Monica Setta, conduttrice di ‘Storie di donne al bivio’, che al Gialappashow è diventato ‘Robba de donne’, parola che la vera Monica Setta ripete più volte durante le sue interviste.

Un’imitazione che è stata molto apprezzata anche dalla stessa conduttrice Monica Setta che ha ringraziato la giovane attrice con un messaggio postato su X: “A scatola chiusa ringrazio Gialappashow e Giulia Vecchio per l’omaggio a me e a Storie di donne al bivio”.

Monica Setta, nelle ultime ore, ha raccontato di essere stata

ricoverata d’urgenza e operata per un’ernia strozzata

. Nei dettagli, la conduttrice televisiva ha detto di aver avuto “dolori fortissimi alla pancia”, causati “dall’intestino bloccato da un’ernia strozzata”, ma che ora sta recuperando le forze. Ha spiegato, infatti, che l’operazione è stata eseguita settimane fa: “Ma ho aspettato – anche per scaramanzia – che ieri, l’ultimo follow up certificasse la guarigione totale per raccontarvi quanto mi era accaduto”, ha detto sui social.