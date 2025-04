Omicidio Ceo United Healthcare, procuratrice chiede pena di morte per Luigi Mangione

(Adnkronos) – La procuratrice generale degli Stati Uniti, Pam Bondi, ha annunciato di aver ordinato ai procuratori federali di richiedere la pena di morte per Luigi Mangione, il 26enne italo-americano accusato dell’omicidio del Ceo di UnitedHealthcare, Brian Thompson, avvenuto lo scorso anno a New York.

Mangione è stato incriminato a livello federale a dicembre per stalking e omicidio, dopo aver freddato Thompson davanti a un hotel nel centro di Manhattan. La procura dello stato di New York lo ha inoltre accusato di omicidio di primo grado con finalità di terrorismo. Mangione si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse.

Bondi ha spiegato che la decisione di chiedere la pena capitale rientra nell’”agenda del Presidente Trump per fermare il crimine violento e rendere l’America di nuovo sicura”. “L’omicidio di Brian Thompson – un uomo innocente e padre di due bambini – è stato un’esecuzione premeditata e a sangue freddo che ha scioccato l’America”, ha aggiunto Bondi.