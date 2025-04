Assicurazioni, Calderone: “Alleanze pubblico-privato diventino metodo per affrontare sfide”

(Adnkronos) – “La sostenibilità del nostro sistema sociale, il futuro della previdenza e il ruolo strategico che rivestono le assicurazioni sono tra le sfide più complesse” ed è perciò necessario “costruire alleanze” tra pubblico e privato “in una logica di complementarietà per mettere a fattore comune competenze, tecnologie, capacità di investimento e innovazione. Le partnership pubblico-privato devono diventare metodo per affrontare temi cruciali come sanità integrativa, la protezione contro i rischi della non autosufficenza, la previdenza complementare, la tutela del reddito e della salute lungo l’intero arco della vita lavorativa. Questo richiede visione ma anche responsabilità condivisa”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Calderone, in un videomessaggio inviato in occasione dell’evento ‘Generali Partner del Paese sulle grandi sfide contemporanee: Salute&Welfare e CatNat&ClimateChange’.

“Viviamo in un tempo – ha spiegato – che impone un cambio di passo: i mutamenti demografici, l’invecchiamento della popolazione, la trasformazione del lavoro, i rischi globali economici, sanitari e ambientali, chiedono nuove risposte e in questo contesto la cultura assicurativa non è più un ambito specialistico. E’ una questione che riguarda la tenuta del nostro sistema produttivo e una componente fondamentale di una nuova cultura della sicurezza sociale, una cultura della previdenza che deve parlare soprattutto ai giovani” ai quali dobbiamo “rivolgere un messaggio chiaro: il tempo della previdenza comincia adesso, il pubblico assieme al privato ha il dovere di creare strumenti semplici, affidabili e semplici”, ha detto ancora Calderone.