Ilaria Sula uccisa e chiusa in valigia dall’ex, il ‘silenzio rumoroso’ alla Sapienza per la studentessa – Video

(Adnkronos) – Centinaia di persone si sono radunate nel pomeriggio di oggi davanti alla facoltà di Scienze Statistiche dell’Università La Sapienza di Roma per un momento di raccoglimento in memoria della loro collega di studi, Ilaria Sula, uccisa dall’ex ragazzo e chiusa in una valigia.

In un silenzio surreale, quei pochi che vogliono parlare, sono ancora increduli: “Ilaria seguiva il corso con noi. Pensare che una persona con cui avevi una quotidianità, se n’è andata per colpa di un nostro coetaneo, che non ha gestito le sue emozioni, e per il fatto che l’ex compagno sia riuscito a levarle la vita e a nasconderne il corpo, per me è ancora più pesante da concepire e mi lascia senza parole”, racconta uno dei ragazzi al microfono.

“Potevo esserci io al suo posto – dice invece Lucia, la cui coinquilina era compagna di corso di Ilaria – oggi provo paura, perdo la speranza: magari uno pensa in qualche cambiamento, e invece davanti alla morte di una coetanea perdi la speranza. Se non c’è il sistema dietro che ti tutela non serve a niente, perché dietro l’angolo c’è sempre un rischio”.

Centinaia i fiori deposti davanti al volto di Ilaria, accompagnato dalla scritta “Sapienza ricorda Ilaria Sula”. E poi, gli striscioni: “Ci vogliamo Viv3” e Verità e giustizia per Ilaria, un altro mondo è possibile, organizziamoci”. “Sentire queste notizie, svegliarsi la mattina e sapere che sarebbe andata a finire così, è un peso”, racconta in lacrime una ragazza dopo aver deposto un fiore. “L’università e le istituzioni devono fare qualcosa, non si può fermare tutto qua. Non è giusto che ogni volta dobbiamo uscire di casa senza essere sicure di tornare oppure andarci a cercare in giro fra noi, perché abbiamo paura per la nostra coinquilina”. E poi, “il silenzio rumoroso”: centinaia di chiavi, agitate, a riempire il vuoto.