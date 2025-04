Meghan lancia ‘As Ever’ con l’aiuto di Netflix. Lo staff: “Non ne possiamo già più”

(Adnkronos) – Lo staff di Netflix che sta aiutando Meghan Markle a lanciare il suo marchio ‘As Ever’ afferma di “averne abbastanza” prima ancora che le vendite abbiano inizio. Mentre la duchessa del Sussex ha arruolato le sue amiche più famose per lanciare sui social media i suoi prodotti nelle prossime ore, una fonte del colosso dello streaming ha detto al MailOnline che la start-up di Montecito si è rivelata un “incubo logistico” dopo il cambio di nome all’ultimo minuto da ‘American Riviera Orchard’ ad ‘As Ever’ e perché non hanno idea di quanto venderanno i suoi prodotti.

I prodotti ‘As Ever’ di Meghan, tra cui marmellata, miele, tisane e mix per crêpes, vengono lanciati oggi in quello che la duchessa stessa ammette essere un “momento cruciale” per il suo marchio. Ma sembra che le persone che lavorano al progetto di vendita al dettaglio siano stanche del “dramma” che circonda la Sussex e il principe Harry, ora travolti dallo scandalo che riguarda la sua organizzazione benefica Sentebale. È stato addirittura chiesto loro di firmare accordi di riservatezza per mantenere segreti i luoghi in cui vengono realizzati i prodotti, tra cui la “confettura di frutta”, ha affermato la fonte del MailOnline.

Netflix, produttore della serie ‘With Love, Meghan’, è socio in affari di ‘As Ever’ e la duchessa di Sussex inizierà a vendere la sua linea di lifestyle all’interno di due dei più grandi centri commerciali americani entro la fine dell’anno. “Ci sono così tanti drammi che li circondano che il team ne è sopraffatto prima ancora del lancio”, ha affermato la fonte. “È stato un incubo logistico e il team degli acquisti non riesce a capire quale sarà la domanda, se ce ne sarà una”. La fonte ha aggiunto che, a parte il clamore sui social media, restano i timori circa il successo del nuovo marchio di Meghan.

Si ritiene che il team Sussex abbia schierato volti famosi e influencer per contribuire ad aumentare le vendite. “Queste persone pubblicheranno i loro barattoli di marmellata: li hanno distribuiti a molti influencer per farli conoscere e riempire i social media di ‘buone vibrazioni’ al momento del lancio”, scrive il tabloid. Parlando al New York Times prima del lancio di ‘As Ever’, Meghan ha insistito sul fatto che il suo freezer era “pieno di” cibi pronti e ha rivelato che le sue marmellate sarebbero state vendute a 12-15 dollari.