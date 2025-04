Ucraina, al Congresso Usa un pacchetto con dazi del 500% contro chi fa affari con la Russia

(Adnkronos) –

Dazi del 500% in arrivo dagli Usa per i Paesi che fanno affari con la Russia e nuove sanzioni contro Mosca se non accetterà una pace duratura con l’Ucraina come sollecitato da Donald Trump. E’ la mossa che starebbero preparando un gruppo di senatori e deputati bipartisan mentre alla Casa Bianca si matura “frustrazione” per quello che oramai Trump ritiene, come spiega Fox News, il deliberato “rallentamento dei negoziati per un cessate il fuoco complessivo” da parte del Cremlino.

Il provvedimento legislativo messo a punto prevede dazi del 500 per cento sui beni importati da Paesi che dalla Russia acquistano prodotti energetici come petrolio, gas e uranio. Non solo. Sempre secondo l’emittente conservatrice americana, l’Amministrazione sta preparando un nuovo pacchetto di “sanzioni aggressive” contro la flotta ombra di petroliere usate per esportare il greggio russo a prezzi superiori al tetto imposto dai Paesi G7.

I primi firmatari del disegno di legge presentato al Senato, a cui hanno aderito 50 senatori, sono il repubblicano Lindsey Graham e il democratico Richard Blumenthal. Una iniziativa simile è stata adottata alla Camera, su iniziativa dei repubblicani Brian Fitzpatrick, Joe Wilson, e dei democratici, Mike Quigley e Marcy Kaptur. “L’opinione dominante al Senato Usa è che la Russia sia il Paese aggressore e che questa guerra orrenda e l’aggressione di Putin debba finire ora che debba essere esercitata deterrenza contro una nuova guerra in futuro”, hanno scritto i senatori.

“Condividiamo la frustrazione del Presidente Trump nei confronti della Russia sui negoziati per un cessate il fuoco e sosteniamo il desiderio di Trump di arrivare a una pace duratura, giusta e onorevole”, scrivono i senatori ricordando che già “durante i negoziati in Arabia saudita i negoziatori di Mosca hanno chiesto agli Stati Uniti un aiuto con il sollevamento delle sanzioni contro le banche e per promuovere l’esportazione di fertilizzanti e prodotti agricoli russi nel mondo prima di un accordo sul cessate il fuoco”.