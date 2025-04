Dazi Usa, Trump: “Operazione riuscita”. Casa Bianca: “Fidatevi del presidente”

(Adnkronos) –

“L’operazione è conclusa. Il paziente è sopravvissuto e sta guarendo”. Donald Trump in versione chirurgo nel primo post sul social Truth dopo il varo dei dazi reciproci nei confronti di tutti i paesi con cui gli Stati Uniti hanno relazioni commerciali.

Il presidente, nonostante le turbolenze dei mercati e le reazioni veementi dei partner commerciali, rivendica la validità dell’operazione e scommette su risultati estremamente positivi. “La prognosi è che il paziente sarà molto più forte, più grande, migliore e più resiliente che mai. Rendiamo l’America di nuovo grande”, dice Trump.

Più articolata la posizione che il vicepresidente JD Vance espone in un’intervista a Fox News. La svolta, dice, “rappresenta un grande cambiamento necessario contro l’economia globalista che ha portato gli Stati Uniti ad accumulare un deficit ingente per acquistare prodotti da altri paesi. Il presidente Trump sta portando questa economia in una direzione differente. L’ha promesso e lo sta facendo. E’ un grande cambiamento, era necessario”, ribadisce.

Vance evidenzia che gli effetti dell’operazione non si concretizzeranno in tempi brevi. “Vorrei che venisse evidenziato che non sistemeremo tutto dal giorno alla notte, non succederà immediatamente”, dice il vicepresidente. I dazi provocheranno un aumento dei prezzi? “L’amministrazione sa che le famiglie sono preoccupate e farà di tutto per mantenere i prezzi bassi”.

Dalla Casa Bianca, intanto, viene inviato un messaggio a Wall Street. “Direi di fidarsi del presidente Trump”, dice la portavoce Karoline Leavitt. “Questo presidente sta rafforzando l’approccio economico già utilizzato nel suo primo mandato. E’ una policy improntata al buon senso. Se gli altri paesi avessero voluto negoziare e fare ciò che è giusto, avrebbero avuto a disposizione 70 anni. Invece, hanno derubato i lavoratori americani. Il presidente Trump ha espresso in maniera totalmente chiara quale politica avrebbe attuato”, prosegue.

Indietro non si torna. “Il presidente ha detto chiaramente che non è una negoziazione, questa è un’emergenza nazionale. E’ sempre stato disponibile a rispondere alle telefonate, ieri ha spiegato per quale motivo stiamo agendo in questo modo”.