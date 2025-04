Pechino Express, stasera 3 aprile: Elettra Lamborghini ospite speciale

(Adnkronos) – Continua il percorso di Pechino Express 2025. I viaggiatori percorreranno ben 374 chilometri per spostarsi da Sukhothai a Chiang Mai, il traguardo di puntata nel nord della Thailandia.

Stasera, giovedì 3 aprile, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, i viaggiatori riprenderanno il loro cammino da una nuova incredibile e lunghissima tappa, con un ospite speciale: Elettra Lamborghini.

Una tappa, quella di stasera, che rappresenterà un bivio importante per le 7 coppie in gara. Un bivio importante e… leopardato, perché a sconvolgere gli equilibri della gara arriverà infatti un ospite speciale, irresistibile e soprattutto imprevedibile: Elettra Lamborghini, malus della puntata in quanto portatrice della temutissima ‘bandiera leopardata’. Le coppie dovranno far di tutto per evitare Elettra e la sua bandiera, pena una punizione che farà perdere loro minuti preziosissimi.

Sotto la regia di Costantino della Gherardesca e dell’inviato Fru, tentando in tutti i modi di schivare il malus della tappa desiderosa solo di penalizzare le coppie, i viaggiatori percorreranno ben 374 chilometri per spostarsi da Sukhothai a Chiang Mai, il traguardo di puntata nel nord della Thailandia.

Dopo aver affrontato una nuova tappa non eliminatoria, ai nastri di partenza della quinta puntata dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia si presentano: Jury Chechi e Antonio Rossi, i ‘Medagliati’, poi i ‘Complici’ Dolcenera e Gigi Campanile, i ‘Cineasti’ Nathalie Guetta e Vito Bucci, gli ‘Estetici’ Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le ‘Sorelle’ Samanta e Debora Togni, i ‘Magici’ Jey e Checco Lillo, infine le ‘Atlantiche’ Ivana Mrazova e Giaele De Donà.

Giunti esattamente alla metà del loro viaggio, i viaggiatori hanno ben chiaro il quadro degli avversari e sono più determinati che mai a superare i propri limiti.

Quella di stasera, giovedì 3 aprile – alle 21.15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – sarà la seconda tappa thailandese, che prenderà il via dai resti della prima capitale del Paese, Sukhothai; zaini in spalla, come sempre provvisti solamente di una dotazione minima e di 1 euro al giorno a persona e in valuta locale, le coppie dovranno raggiungere il villaggio di Lampang per firmare il Libro Rosso, particolarmente importante anche questa volta perché influirà in maniera decisiva sulle sorti della gara; successivamente tutti di corsa verso il traguardo di puntata a Chiang Mai, nel nord del Paese.

Ma come detto, per buona parte del percorso l’obiettivo per tutti sarà quello di schivare Elettra Lamborghini e la sua visibilissima ‘bandiera leopardata’, che saranno capaci di essere determinanti per le sorti della corsa. Chi riuscirà a sfuggirle e chi invece cadrà sotto le sue grinfie? Tutte le coppie potranno proseguire in questo viaggio indimenticabile o qualcuno dovrà fare i bagagli e rientrare in Italia?